Сетьен: без сомнения я хотел бы когда-нибудь потренировать Неймара

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен отметил, что был бы не против когда-нибудь поработать с нападающим «ПСЖ» Неймаром.
«Без сомнения я хотел бы когда-нибудь потренировать Неймара. К счастью, я уже исполнил свою одну из своих мечт и тренирую лучшего игрока в мире – Лео. Посмотрим, что произойдёт в будущем, но безусловно я был бы рад тренировать и Неймара, почему нет?», — приводит слова Сетьена Marca.
В последнее время слухи связывают Неймара с «Барселоной». Бразилец неоднократно выражал желание вернуться в каталонский клуб, за который выступал с 2013 по 2017 годы. За это время он дважды стал чемпионом Испании, трижды победил в Кубке Испании, один раз выиграл Суперкубок Испании, победил в Лиге чемпионов, в Суперкубке УЕФА, а также стал чемпионом мира на клубном уровне. В 2017 году он перебрался в Париж, а французский клуб заплатил за него рекордные € 222 млн.
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