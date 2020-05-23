Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» готов заплатить за Икарди € 60 млн. «Интер» хочет на € 10 млн больше

«ПСЖ» готов заплатить за Икарди € 60 млн. «Интер» хочет на € 10 млн больше
Футбол / Италия 0

Руководство «ПСЖ» готово выкупить у «Интера» нападающего Мауро Икарди. Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижане в ближайшее время отправят в офис «Интера» предложение, в котором значится сумма в размере € 50 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов.

Итальянский клуб не желает продавать игрока за эти деньги, однако может пойти на уступки ввиду финансового кризиса. В контракте футболиста также прописана клаусула в размере € 70 млн.

Ранее сообщалось, что форвард хочет вернуться в Италию по окончании сезона — в его услугах не первый год заинтересован «Ювентус». «Пари Сен-Жермен» в свою очередь ранее был готов выкупить контракт футболиста за € 70 млн. Позже стало известно, что французский гранд готов на продление аренды футболиста или же полноценный трансфер Икарди, однако лишь в том случае, если «Интер» снизит ценник до € 50 млн.

Икарди выступает за «Пари Сен-Жермен» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (в 14 — в основном составе), стал автором 12 забитых мячей и двух результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом действует до лета 2022 года.

«Интер» готов предложить «Арсеналу» Икарди в обмен на Обамеянга
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020