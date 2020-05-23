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«Барселона» выбрала шесть неприкосновенных игроков. Всех остальных клуб может продать

«Барселона» выбрала шесть неприкосновенных игроков. Всех остальных клуб может продать
Футбол / Испания 0

Руководство каталонской «Барселоны» проинформировало подавляющее число своих игроков о возможном трансфере. Как сообщает Marca, лишь шесть игроков наверняка останутся в команде после летнего трансферного окна: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Френки де Йонг, Марк-Андре тер Штеген, Ансу Фати и Жерар Пике.

По всем остальным игрокам каталонский клуб готов выслушивать предложения других клубов. По информации издания, практически наверняка клуб покинут Иван Ракитич, Нету и Артуро Видаль. Руководство готово пожертвовать практически любым футболистом ради трансферов форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса и хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича.

Ранее стало известно о возможном обмене защитниками между «Барселоной» и «Манчестер Сити».

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