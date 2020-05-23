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Защитник «Урала» Кулаков поддержал Погребняка, заражённого коронавирусом

Защитник «Урала» Кулаков поддержал Погребняка, заражённого коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Урала» Денис Кулаков вернулся в Екатеринбург. Вместе с другими легионерами клуба, вернувшимися в Россию, он находится на карантине на базе «Бажовия».

«Всем привет. Мы вернулись в Екатеринбург, сейчас живём на базе «Бажовия». Чувствуем себя хорошо и ждём, когда можно будет начинать тренировки с командой. Пашке Погребняку — скорейшего выздоровления», — сказал Кулаков в видеообращении.

Видео можно посмотреть на странице «Урала» в «Твиттере».

Накануне стало известно, что нападающий «Урала» Павел Погребняк заразился коронавирусом. Пресс-служба екатеринбургского клуба сообщила, что болезнь у футболиста протекает в лёгкой форме. Позже супруга Погребняка рассказала, что у супруга поднялась температура.

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