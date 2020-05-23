Сезон-2020/2021 в чемпионате Франции начнётся 22 августа.



«После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — приводит текст протокола последнего заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) RMC Sport.

Точное расписание матчей чемпионата Франции сезона-2020/2021 будет утверждено после заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), намеченного на 17 июня. Именно тогда будут установлены даты проведения еврокубковых игр.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 во французской Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен».