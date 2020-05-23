Сезон-2020/2021 в чемпионате Франции начнётся 22 августа.
«После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — приводит текст протокола последнего заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) RMC Sport.
Точное расписание матчей чемпионата Франции сезона-2020/2021 будет утверждено после заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), намеченного на 17 июня. Именно тогда будут установлены даты проведения еврокубковых игр.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 во французской Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен».
- 23 мая 2020
-
15:37
-
15:36
-
15:23
-
15:06
-
14:45
-
14:36
-
14:35
-
14:21
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:36
-
13:33
-
13:30
-
12:42
-
12:35
-
12:29
-
12:02
-
11:54
-
11:22
-
11:04
-
10:45
-
10:39
-
10:20
-
10:13
-
09:49
-
09:32
-
09:24
-
09:19
-
08:57
-
08:35
-
08:01
-
07:41
-
07:02