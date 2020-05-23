Гол Блохина вышел в 1/16 финала баттла за лучший гол наших игроков в еврокубках

Завершилось голосование во второй паре 1/32 финала ностальгического баттла «Чемпионата», в ходе которого читатели смогут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
Гол Олега Блохина в ворота «Баварии» в матче Суперкубка УЕФА 1975 года набрал больше зрительских голосов, нежели результативный штрафной Александра Головина в матче ЦСКА — «Арсенал» в Лиге Европы сезона-2017/2018.
В третьей паре 1/32 финала оказались Сергей Семак (ЦСКА) — гол в ворота «Пармы» в матче Кубка УЕФА сезона-2001/2002 (3 октября 2002 года) и Сергей Шавло («Спартак») — гол в ворота «Брюгге» в матче Кубка УЕФА сезона-1981/1982 (30 сентября 1981 года).
Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
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