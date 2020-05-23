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Сеск Фабрегас рассказал, почему выбрал «Арсенал», а не «Манчестер Юнайтед»

Сеск Фабрегас рассказал, почему выбрал «Арсенал», а не «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, как в 15 лет им интересовались лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Однажды скаут «Арсенала» пришёл поговорить с родителями. Он хотел обсудить несколько вещей и со мной. Утверждал, что я создан для «Арсенала» и английской Премьер-лиги.

В то время мною интересовался и «Манчестер Юнайтед». Летом я посетил Лондон и Манчестер. Была середина июня. Все были в отпуске. Арсен Венгер на частном самолёте прилетел из Парижа, чтобы встретиться со мной.

Это шокировало. Мне было всего 15. Я был никем. Но этот парень прервал отпуск, чтобы увидеться со мной. Мы поговорили, посмотрели тренировочную базу. Я влюбился в этот проект», — цитирует Фабрегаса Goal со ссылкой на канал Рио Фердинанда в YouTube.

Сеск стал игроком «Арсенала» в 2003 году.

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