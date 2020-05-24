Глушаков: вижу себя тренером. Черчесов закончит, вместо него в сборную пойду

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в беседе с Нобелем Арустамяном рассказал о планах стать тренером.

«Да, я пошел учиться на тренера. Я стану тренером. А тебя, Нобель, возьму агентом. Будешь деньги рубить — откаты, закаты… На самом деле я реально вижу себя тренером. Почему нет? Сразу в сборную пойду. Станислав Саламыч закончит, и я пойду вместо него. Шучу, конечно.

На самом деле посмотрим. Зависит от того, какие будут задачи, какая команда. Можно сразу в РПЛ. Тебе купят футболистов, и останется только собрать их, объединить и расставить. А можно попасть в команду, где нужно все выстроить и добиваться успеха за счет ума и хитрости. У всех разная судьба в футболе", — сказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Глушаков также не исключил возвращения в «Спартак».