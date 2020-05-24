Бизнесмен: кажется, никого не волнует огромная дыра в банковских счетах «Барселоны»

Генеральный директор телевизионной компании Mediapro Хауме Роурес поделился мнением о финансовом положении каталонской «Барселоны».
«Я уже говорил, что в банковских счетах «Барселоны» есть огромная дыра. Кажется, что никого это не беспокоит. Добавьте к этому долги, которые появились из-за коронавируса. Эти деньги уже не вернутся.
Вы уже не увидите больших трансферов за € 100 млн и больше. В любом случае, сложившаяся ситуация повлияет на желание тратить деньги. Такая обстановка будет во всём футболе и особенно в «Барселоне».
Никто уже не будет отдавать € 150 млн за одного игрока. Такие деньги будет трудно получить в банке. Люди говорят про обмены, но пока это не те налоговые уловки, которые «Барселона» провернула при трансферах Нето и Яспера Силлессена», — цитирует бизнесмена Marca.
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