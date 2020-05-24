«Спартак» — Бакаеву: разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников
Московский «Спартак» поддержал полузащитника Зелимхана Бакаева, который заразился коронавирусной инфекцией.
«Поправляйся скорее, Зелимхан! Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников, и присоединяйся к нам в Тарасовке! Ждём тебя на поле», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Инстаграме».
В четверг футболисты, тренерский штаб и другие сотрудники московского «Спартака» прошли тестирование на COVID-19. Коронавирусная инфекция была выявлена у Зелимхана Бакаева. Клуб сообщил, что хавбек переносит болезнь дома. Позже Бакаев рассказал, что чувствует себя прекрасно, заболевание протекает бессимптомно.
Напомним, сезон в чемпионате России приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Зелимхан Бакаев рассказал, как переносит коронавирус
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