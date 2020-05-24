Форвард «Сельты»: на чемпионате мира в России впал в депрессию, чувствовал себя дерьмом

Нападающий «Сельты» и сборной Дании Пионе Систо рассказал о тяжёлом эмоциональном состоянии, в котором он находился во время чемпионата мира 2018 года.



«Не выдерживал критики, которая возникала, когда я был недостаточно хорош в матчах перед чемпионатом мира и во время турнира. Я не мог забыть об этом, потому что в тот же период боролся с собой. Вся уверенность, которую обрёл, забив первый гол за сборную в товарищеском матче с Панамой, была растрачена в трёх играх.



Критика была несправедливой. Вдобавок испытывал проблемы с поясницей, бёдрами и ахилловым сухожилием. Всё это в совокупности привело к тому, что во время чемпионата мира я впал в депрессию. Чувствовал себя дерьмом, не знал, что хочу делать. Просто думал о возвращении домой. Мне было всё равно, вылетит Дания из турнира или нет», — приводит слова Систо Marca со ссылкой на Politiken.

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