Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Одноклубник Смолова до сих пор не приступил к тренировкам с командой

Одноклубник Смолова до сих пор не приступил к тренировкам с командой
Футбол / Испания 0

Президент «Сельты» Карлос Муриньо высказался о поведении футболиста команды Пионе Систо.

Напомним, датский игрок самовольно покинул Испанию во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавирусной инфекции, а позже открыто заявил, что не выполнял программу индивидуальных тренировок, составленную тренерским штабом «Сельты».

«У него есть проблемы. Систо не сотрудничает с клубом, чтобы решить их. Это проблема, о которой мы не можем распространяться», — приводит слова Муриньо Marca.

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия сообщил, что Систо остаётся единственным футболистом, который не принимает участия в тренировках перед ожидаемым возобновлением сезона в чемпионате Испании.

В составе «Сельты» на правах аренды выступает российский форвард Фёдор Смолов.

Фёдор Смолов возобновил тренировки с «Сельтой»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020