Одноклубник Смолова до сих пор не приступил к тренировкам с командой

Президент «Сельты» Карлос Муриньо высказался о поведении футболиста команды Пионе Систо.



Напомним, датский игрок самовольно покинул Испанию во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавирусной инфекции, а позже открыто заявил, что не выполнял программу индивидуальных тренировок, составленную тренерским штабом «Сельты».



«У него есть проблемы. Систо не сотрудничает с клубом, чтобы решить их. Это проблема, о которой мы не можем распространяться», — приводит слова Муриньо Marca.



Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия сообщил, что Систо остаётся единственным футболистом, который не принимает участия в тренировках перед ожидаемым возобновлением сезона в чемпионате Испании.

В составе «Сельты» на правах аренды выступает российский форвард Фёдор Смолов.