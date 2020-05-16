Одноклубник Смолова до сих пор не приступил к тренировкам с командой

Президент «Сельты» Карлос Муриньо высказался о поведении футболиста команды Пионе Систо.
Напомним, датский игрок самовольно покинул Испанию во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавирусной инфекции, а позже открыто заявил, что не выполнял программу индивидуальных тренировок, составленную тренерским штабом «Сельты».
«У него есть проблемы. Систо не сотрудничает с клубом, чтобы решить их. Это проблема, о которой мы не можем распространяться», — приводит слова Муриньо Marca.
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия сообщил, что Систо остаётся единственным футболистом, который не принимает участия в тренировках перед ожидаемым возобновлением сезона в чемпионате Испании.
В составе «Сельты» на правах аренды выступает российский форвард Фёдор Смолов.
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