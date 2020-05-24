«Борнмут» подтвердил заражение одного из футболистов команды коронавирусом

«Борнмут» на официальном сайте подтвердил, что после второго раунда тестирования у одного из футболистов команды был выявлен коронавирус.



Имя игрока не сообщается. Футболист будет находиться на самоизоляции в течение семи дней, после чего пройдёт повторное тестирование.



Ранее стало известно, что ещё два футболиста, выступающие за команды английской Премьер-лиги, заразились коронавирусной инфекцией. Это стало известно после второго раунда тестов. Было сделано 996 анализов.

В ходе первой волны тестирования коронавирус выявили у шести человек. Заразились защитник «Уотфорда» Эдриан Мариаппа, два сотрудника «шершней» и ассистент главного тренера «Бёрнли» Ян Воан. Позднее наставник «Уотфорда» Найджел Пирсон сообщил, что из-за контакта с заражёнными ещё два футболиста клуба находятся на карантине.