«Борнмут» подтвердил заражение одного из футболистов команды коронавирусом

«Борнмут» на официальном сайте подтвердил, что после второго раунда тестирования у одного из футболистов команды был выявлен коронавирус.
Имя игрока не сообщается. Футболист будет находиться на самоизоляции в течение семи дней, после чего пройдёт повторное тестирование.
Ранее стало известно, что ещё два футболиста, выступающие за команды английской Премьер-лиги, заразились коронавирусной инфекцией. Это стало известно после второго раунда тестов. Было сделано 996 анализов.
В ходе первой волны тестирования коронавирус выявили у шести человек. Заразились защитник «Уотфорда» Эдриан Мариаппа, два сотрудника «шершней» и ассистент главного тренера «Бёрнли» Ян Воан. Позднее наставник «Уотфорда» Найджел Пирсон сообщил, что из-за контакта с заражёнными ещё два футболиста клуба находятся на карантине.
- 24 мая 2020
-
14:15
-
13:59
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:18
-
12:55
-
12:54
-
12:50
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:11
-
12:00
-
11:58
-
11:53
-
11:46
-
11:30
-
11:09
-
10:59
-
10:37
-
10:31
-
10:17
-
10:15
-
10:07
-
09:52
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
08:36
-
08:30
-
05:56
-
05:51
-
05:22
-
04:40