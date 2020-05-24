Иван Ургант признался, что болеет за белорусскую «Ислочь». Фанаты клуба отреагировали

Шоумен Иван Ургант в передаче «Вечерний Ургант» сообщил, что болеет за белорусский клуб «Ислочь».

Фанаты «Ислочи» отреагировали на заявление россиянина, посвятив ему баннер на матче 10-го тура чемпионата Беларуси с «Энергетиком-БГУ».

«Я болею за „Ислочь“. А ты?» — гласит надпись на баннере с изображением Урганта.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ислочи».

«Присутствие» Урганта не помогло команде, она проиграла «Энергетику-БГУ» со счётом 1:2.

«Ислочь», в 10 матчах набрав 15 очков, занимает шестое место в турнирной таблице белорусского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 31 мая на выезде с борисовским БАТЭ.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси сезона-2019/2020