Иван Ургант признался, что болеет за белорусскую «Ислочь». Фанаты клуба отреагировали
Шоумен Иван Ургант в передаче «Вечерний Ургант» сообщил, что болеет за белорусский клуб «Ислочь».
Фанаты «Ислочи» отреагировали на заявление россиянина, посвятив ему баннер на матче 10-го тура чемпионата Беларуси с «Энергетиком-БГУ».
«Я болею за „Ислочь“. А ты?» — гласит надпись на баннере с изображением Урганта.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ислочи».
«Присутствие» Урганта не помогло команде, она проиграла «Энергетику-БГУ» со счётом 1:2.
«Ислочь», в 10 матчах набрав 15 очков, занимает шестое место в турнирной таблице белорусского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 31 мая на выезде с борисовским БАТЭ.
Турнирная таблица чемпионата Беларуси сезона-2019/2020
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