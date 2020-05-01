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Киркоров развеселил Урганта, исковеркав фамилию Неймара. Видео

Киркоров развеселил Урганта, исковеркав фамилию Неймара. Видео
Футбол / Франция 0

Известный певец Филипп Киркоров ошибся в произношении фамилии звёздного нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара.

В программе «Вечерний Ургант» Киркоров похвастался перед ведущим Иваном Ургантом своей курткой. Между ними состоялся такой диалог:

Ургант: Ты выглядишь как человек, заново рождённый. В чём произошла переоценка твоих ценностей?

Киркоров: За исключением этого нового… Кстати, у Нельмара такой и у меня. Больше ни у кого.

Ургант: Нельмара?

Киркоров: Да.

Ургант: Кто такой Нельмар?

Киркоров: Футболист

Ургант: Ты имеешь в виду брата Неймара?

Киркоров: Да-да. Ну, Неймар. У меня такая куртка и у него, больше ни у кого!

Права на видео принадлежат Первому каналу. Ролик доступен на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

Неймар защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года. Ранее 28-летний форвард выступал за «Барселону» и «Сантос».

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