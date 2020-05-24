«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц». Вернер оформил хет-трик

В матче 27-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Майнце на стадионе «Опель-Арена». Обслуживал матч арбитр Маркус Шмидт. Ему ассистировали судьи на линиях Мартин Томсен и Рафаэль Фольтин.

Счёт был открыт в начале матча. На 11-й минуте автором забитого мяча стал Тимо Вернер, ему ассистировал Конрад Лаймер. В середине тайма преимущество гостей увеличил Юссуф Поульсен с передачи Марселя Забитцера. На 36-й минуте счёт до крупного довёл Забитцер с паса Поульсена. В начале второго тайма четвёртый гол забил Вернер с передачи Кевина Кампля. Окончательный счёт установил Вернер, на 75-й минуте оформив хет-трик с паса Поульсена.

«РБ Лейпциг», набрав 54 очка, вышел на третье место в Бундеслиге. «Майнц» (27) — на 15-м месте.