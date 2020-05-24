«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц». Вернер оформил хет-трик

В матче 27-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Майнце на стадионе «Опель-Арена». Обслуживал матч арбитр Маркус Шмидт. Ему ассистировали судьи на линиях Мартин Томсен и Рафаэль Фольтин.
Счёт был открыт в начале матча. На 11-й минуте автором забитого мяча стал Тимо Вернер, ему ассистировал Конрад Лаймер. В середине тайма преимущество гостей увеличил Юссуф Поульсен с передачи Марселя Забитцера. На 36-й минуте счёт до крупного довёл Забитцер с паса Поульсена. В начале второго тайма четвёртый гол забил Вернер с передачи Кевина Кампля. Окончательный счёт установил Вернер, на 75-й минуте оформив хет-трик с паса Поульсена.
«РБ Лейпциг», набрав 54 очка, вышел на третье место в Бундеслиге. «Майнц» (27) — на 15-м месте.
- 24 мая 2020
-
18:56
-
18:55
-
18:36
-
18:27
-
18:23
-
18:06
-
17:57
-
17:48
-
17:35
-
17:24
-
17:16
-
17:10
-
16:38
-
16:21
-
16:00
-
15:49
-
15:47
-
15:34
-
14:54
-
14:51
-
14:15
-
13:59
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:18
-
12:55
-
12:54
-
12:50
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:11
-
12:00
-
11:58