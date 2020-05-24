Лаутаро Мартинес отказался переподписать контракт с «Интером» на более выгодных условиях

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес близок к уходу из миланского клуба, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Calciomercatoweb.
22-летний аргентинец отклонил предложение «Интера» переподписать действующий контракт на улучшенных условиях. Мартинес хочет продолжить карьеру в «Барселоне», с которой уже достигнута принципиальная договоренность.
Действующий контракт аргентинца закончится в 2023 год. В соглашении прописаны отступные — € 111 млн.
Ранее сообщалось, что сине-гранатовые предложили «нерадзурри» за аргентинца € 80 млн и трёх футболистов, на что получили отказ. Миланский клуб не намерен рассматривать предложения, если их сумма будет меньше € 90 млн.
Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года, а ранее играл на родине за «Расинг». В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провёл 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов (2 – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
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