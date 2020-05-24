Фигуристка Радионова: не ожидала такой реакции на мои отношения с Кучаевым

Фигуристка Елена Радионова рассказала об отношениях с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.

«Приоткрыла чуть-чуть занавес своих отношений, но вообще, не ожидала такой реакции. Очень много отзывов было — как хороших, так и немножко странноватых. Поэтому сейчас решили особо не показывать это всё. Считаем, что счастье любит тишину.

Познакомились банально — он мне в Интернете написал. Не знаю, чем я руководствовалась, решила ответить. И как-то так у нас закрутилось, и надолго закрутилось", — рассказала Радионова в прямом эфире в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

Кучаев — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2023 года.