Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кучаев: не стоит называть «Зенит» чемпионом. Он просто ближе всех к титулу

Кучаев: не стоит называть «Зенит» чемпионом. Он просто ближе всех к титулу
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о Российской Премьер-Лиге, которая может быть завершена досрочно из-за угрозы распространения коронавируса.

«Я всегда придерживаюсь мнения, что пока „Зенит“ не стал чемпионом официально, то не стоит про него так говорить. Каким бы отрыв ни был, «Зенит» просто ближе всех к чемпионству. Вот и всё.

Не нужно завершать чемпионат, так как ЦСКА находится в зоне еврокубков. Если бы мы так мыслили, то это уже была бы позиция проигравшего. Надо верить в себя и хотеть большего, а не довольствоваться пятой строчкой в турнирной таблице», — приводит слова Кучаева Sport24.

«Зенит», набрав в 22 матчах 50 очков, лидирует в РПЛ. Второе место делят «Локомотив» и «Краснодар» (по 41). В первую пятёрку входят «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

Сергей Прядкин: большинство клубов поддержали 21 июня как дату возобновления РПЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020