Кучаев: не стоит называть «Зенит» чемпионом. Он просто ближе всех к титулу

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о Российской Премьер-Лиге, которая может быть завершена досрочно из-за угрозы распространения коронавируса.

«Я всегда придерживаюсь мнения, что пока „Зенит“ не стал чемпионом официально, то не стоит про него так говорить. Каким бы отрыв ни был, «Зенит» просто ближе всех к чемпионству. Вот и всё.

Не нужно завершать чемпионат, так как ЦСКА находится в зоне еврокубков. Если бы мы так мыслили, то это уже была бы позиция проигравшего. Надо верить в себя и хотеть большего, а не довольствоваться пятой строчкой в турнирной таблице», — приводит слова Кучаева Sport24.

«Зенит», набрав в 22 матчах 50 очков, лидирует в РПЛ. Второе место делят «Локомотив» и «Краснодар» (по 41). В первую пятёрку входят «Ростов» (38) и ЦСКА (36).