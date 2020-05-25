10-кратный победитель чемпионата Китая «Ляонин» прекратил своё существование

Китайский футбольный клуб «Ляонин Хувин» официально прекратил своё существование после лишения их профессионального статуса Федерацией футбола Китая (CFA), сообщает Titan Sport Plus.
Как и именитый «Гуанчжоу Эвегранд», «Ляонин Хувин» имеет богатую историю достижений. В период с 1984 по 1993 они 10 раз стали победителями чемпионата Китая и выиграли азиатскую Лигу чемпионов в сезоне-1989/1990. Последний свой сезон в высшем дивизионе чемпионата Китая они провели в 2017 году.
В 2015 году их состав оценивался в $ 67 млн и входил в десятку самых дорогих в китайской Суперлиге.
Причиной лишения статуса профессионального клуба послужили большие задолженности по заработной плате.
В разное время за клуб выступали такие известные футболисты, как экс-игрок «Байера» Робби Круз, форвард «Унион Берлин» Энтони Уджа и полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви.
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