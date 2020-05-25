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10-кратный победитель чемпионата Китая «Ляонин» прекратил своё существование

10-кратный победитель чемпионата Китая «Ляонин» прекратил своё существование
Футбол / Прочие турниры 0

Китайский футбольный клуб «Ляонин Хувин» официально прекратил своё существование после лишения их профессионального статуса Федерацией футбола Китая (CFA), сообщает Titan Sport Plus.

Как и именитый «Гуанчжоу Эвегранд», «Ляонин Хувин» имеет богатую историю достижений. В период с 1984 по 1993 они 10 раз стали победителями чемпионата Китая и выиграли азиатскую Лигу чемпионов в сезоне-1989/1990. Последний свой сезон в высшем дивизионе чемпионата Китая они провели в 2017 году.

В 2015 году их состав оценивался в $ 67 млн и входил в десятку самых дорогих в китайской Суперлиге.

Причиной лишения статуса профессионального клуба послужили большие задолженности по заработной плате.

В разное время за клуб выступали такие известные футболисты, как экс-игрок «Байера» Робби Круз, форвард «Унион Берлин» Энтони Уджа и полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви.

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