Девушка Роналду опубликовала семейное фото в бассейне

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала семейное фото.
Вся семья сфотографировалась в бассейне на надувных игрушках. «Мы шли, не глядя друг на друга, но зная, что должны встретиться», — подписала фото Джорджина.
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Джорджины Родригес.
Ранее Джорджина Родригес рассказала, как начались её отношения с футболистом. Их первая встреча произошла в Gucci, где девушка работала продавцом-консультантом.
Из-за пандемии коронавируса сезон в чемпионате Италии был приостановлен. В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.
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