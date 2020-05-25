Жоао Карлос: иногда казалось, что в России все болеют за «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и «Анжи» Жоао Карлос поделился воспоминаниями о пребывании в московском клубе.
«Какие воспоминания о «Спартаке»? Наилучшие. Он совсем не похож на «Анжи». Эта команда намного популярнее, по-настоящему народная. «Спартак» — это торсида. Куда бы ты ни ехал играть, везде чувствовал сумасшедшую поддержку болельщиков, их объятия. Иногда казалось, что в России все болеют за «Спартак». Почти на каждой игре собирался целый стадион, поэтому давление на игроков было огромным.
К большому сожалению, в «Спартаке» у меня было много травм и я сыграл не так много матчей, как хотелось бы. Но всё равно некоторые из них врезались в память, в первую очередь встречи с ЦСКА и «Зенитом», которые неизменно проходили при аншлаге. Да почти на всех выездах спартаковцы собирали максимальную аудиторию», — цитирует Карлоса Sportbox.
Жоао Карлос выступал в России с 2011 по 2015 год. Первые два года бразилец защищал цвета «Анжи», после чего перешёл в «Спартак», где провёл ещё два сезона. В 2018 году он завершил карьеру.
- 25 мая 2020
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