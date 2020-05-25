Тарханов: штрафы? В Индии дубинками бьют, в Китае жёсткие меры – и все быстро вылечились

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем возобновлении чемпионата России, а также рассказал, как он лечился от пневмонии.
«Возобновление нашего чемпионата — абсолютно правильное решение. Бундеслига играет, в Чехии сегодня начинают играть, белорусы вообще не прекращали. Коронавирус у нескольких человек — обычное дело. Если есть вирус, кто-то заразится. И ФНЛ могли доиграть, в Германии вон и любительские лиги доигрывают.
Я сам недавно лежал в больнице, там всё нормально, коек хватает. Заражённых коронавирусом рядом не было. У врачей была очень мощная экипировка, в ней работать сложно. Они сутки ходили в костюмах, иногда вены даже найти не могли из-за очков и масок. Несмотря на то что на этаже не было больных коронавирусом, все врачи были в специальных костюмах. На процедуры всем выдавали маски. Никаких проблем не было.
Много различной информации о вирусе поступает каждый день, надо интернет закрыть, чтобы никто ничего не читал (смеётся). Сейчас въехал в Москву, здесь очень много народу. Если нужно выйти, то только в маске и перчатках. Штрафы за отсутствие масок? В Индии дубинками бьют, в Китае тоже приняли жёсткие меры — и все быстро вылечились», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 25 мая 2020
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