Заразившийся коронавирусом футболист «Торино» выздоровел

«Торино» на официальном сайте сообщил, что футболист команды, ранее заразившийся коронавирусной инфекции, полностью выздоровел.



Напомним, 6 мая клуб объявил, что тест на коронавирус одного из игроков команды дал положительный результат. Имя футболиста не сообщалось. Игрок провёл две недели на самоизоляции, после чего повторно прошёл тестирование, которое показало отрицательный результат. Выздоровевший футболист туринского клуба уже возобновил индивидуальные тренировки.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Италии. Ранее сообщалось, что болельщики «Торино» выступили против возобновления сезона-2019/2020 в итальянской Серии А.