Роман Зобнин приступил к тренировкам после перенесённого коронавируса

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин выздоровел от коронавирусной инфекции и приступил к тренировкам.

«Сегодня на вечерней тренировке к команде присоединился Роман Зобнин. Утром наш вице-капитан прошёл дополнительное обследование в связи с перенесённой ранее коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что Рома полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам», — говорится в официальном «твиттере» красно-белых.

Зобнин перешёл в «Спартак» летом 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 3 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (18 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, получил три жёлтые и одну красную карточки.