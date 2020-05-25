Торбинский рассказал, почему решил переехать в США

Бывший полузащитник московского «Спартака», бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе национальной команды России Дмитрий Торбинский объяснил, почему решил переехать вместе с семьёй в США.



«В первый раз задумались в 2017 году о переезде. От обсуждения до реальных действий прошло несколько месяцев. Начали собирать документы, в октябре 2018 года подали их, через пару месяцев получили одобрение.



Повлияла ли политика на моё решение? Это не то, что должно двигать. Да, здесь чувствуешь себя защищённее, но в моём случае политика не играла большой роли. Я построил карьеру. Я просто хотел пожить в другой стране, начать учить язык», — сказал Торбинский в прямом эфире с Марией Командной в «Инстаграме».

Торбинский: цены в США сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь