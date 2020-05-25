Уткин: Гулиев, видимо, совершенно не умеет себя вести. Впереди ММА

Блогер Василий Уткин поделился своим мнением о полузащитнике «Спартака» Аязе Гулиеве, который за нарушение дисциплины был переведён в «Спартак-2».
«Жалко Гулиева. Парень, видимо, совершенно не умеет себя вести. Если так, время упущено безнадёжно. Впереди ММА», — написал Уткин в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Гулиев неподобающе вёл себя на собрании команды. Во время встречи полузащитник несколько раз высказал недовольство в адрес одного из тренеров команды.
В 2019 году Гулиев сломал нос американцу Майклу Коулу в результате конфликта на дороге. За отказ от претензий футболист заплатил пострадавшему 155 тыс. рублей. «Спартак» оштрафовал игрока на 5 млн рублей.
23-летний Гулиев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года хавбек перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (в восьми — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился и получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2023 года.
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