Данни: благодарен судьбе, что был частью великого клуба «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поздравил петербургский клуб с 95-летием.
«Поздравляю, «Зенит»! С днём рождения! Крепко обнимаю! Будь счастлив, долгих тебе лет, побед, успеха, трофеев. Я благодарен судьбе, что был частью этого великого клуба и его истории, и надеюсь, что внесу ещё больший вклад однажды в будущем. Надеюсь всегда быть рядом с вами и видеть, как вам покоряются новые титулы. Счастья и всего самого лучшего в мире для этой великой футбольной семьи — «Зенита», — приводит слова Данни пресс-служба петербургского клуба.
Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В составе клуба из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА.
- 25 мая 2020
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