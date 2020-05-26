Василий Уткин показал архивное фото, на котором ему 22 года

Известный блогер Василий Уткин опубликовал в «Инстаграме» архивное фото, на котором он запечатлён в 22-летнем возрасте.

Запись можно посмотреть в «Инстаграме» Василия Уткина.

«Это 1994 год. Правда, не май, а уже осень. В двадцатых числах мая, не помню точно, то ли 23, то ли 26 я провёл свой первый Футбольный Клуб. 26 лет прошло, мне было 22. Раньше в этот день мы гуляли. Как-то на пароходе, ух! Но теперь я отмечаю новые проекты. А ФК в моей жизни был практически всегда», — подписал Уткин пост.

Сейчас Уткину 48 лет. Он получил известность как спортивный журналист, будучи ведущим телепередачи «Футбольный клуб».

Ранее Уткин раскритиковал ФИФА за отказ определять лучшего футболиста года из-за пандемии коронавируса.