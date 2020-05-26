Флик: Холанда ещё слишком рано сравнивать с Левандовским

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик в преддверии матча 28-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» поделился мнением о форварде «шмелей» Эрлинге Холанде.

«Это первый сезон Холанда в Бундеслиге, так что его ещё слишком рано сравнивать с Робертом Левандовским. В последние годы Роберт всегда играет на топ-уровне. Но, конечно, Эрлинг — огромный талант.

Холанд — молодой футболист, но у него большое стремление забивать. Он просто хочет отправить мяч в ворота. У него потрясающая динамика. Холанд обладает впечатляющими физическими данными и при этом сохраняет ловкость», — цитирует Флика Goal.

Матч «Боруссия» — «Бавария» состоится сегодня, 26 мая, в Дортмунде не стадионе «Сигнал Идуна Парк», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.