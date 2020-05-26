Сердар Азмун — об интересе «Наполи»: хотел бы принять новый вызов
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал интерес к себе со стороны «Наполи».
«У меня есть действующий контракт с «Зенитом». Я сосредоточен на команде и надеюсь, что всё будет хорошо. Нахожусь в России уже восемь лет, это хороший опыт, но я хотел бы принять новый вызов. Надеюсь, мне скоро представится такая возможность. Не могу сказать ничего конкретно об интересе «Наполи». Об этом должны говорить два клуба», — приводит слова Азмуна Calciomercato.com со ссылкой на иранское телевидение.
Сердар выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист записал в свой актив 14 голов и 7 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Трансферная стоимость Азмуна оценивается в € 14,5 млн.
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