«Сегодня день рождения цветочка». Глушаков поздравил футболистку Коваленко

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в своём «инстаграме» поздравил футболистку сборной России Ксению Коваленко. Сегодня, 26 мая, спортсменке исполняется 25 лет.



«Сегодня день рождения цветочка – праздник всего российского футбола! Быстрее восстанавливайся, возвращайся на поле, добивайся самых больших высот. Оставайся такой же обаятельной и жизнерадостной всегда, какой я тебя знаю. Рад нашему знакомству, а может и счастлив. Поздравляю», — написал Глушаков.

Фото: «Инстаграм» Дениса Глушакова

Коваленко вызывается в сборную России с 2014 года, а ранее выступала за национальные команды возрастных категорий U17 и U19. На клубном уровне Ксения с 2017 года защищает цвета ЦСКА. Ранее футболистка играла за ЦСП «Измайлово» и «Россиянку».