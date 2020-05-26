«Боруссия» Д — «Бавария»: составы команд на матч 28-го тура Бундеслиги

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» на матч 28-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Боруссия» Д: Бюрки, Хакими, Делейни, Дахуд, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Холанд, Брандт, Т. Азар, Пищек.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Киммих, Горецка, Дэвис, Коман, Гнабри, Мюллер, Левандовски.
Чемпионат Германии, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 27 туров «Бавария», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице. «Боруссия» (57) располагается строчкой ниже.
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