Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Боруссия» Д — «Бавария»: составы команд на матч 28-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д — «Бавария»: составы команд на матч 28-го тура Бундеслиги
Футбол / Германия 0

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» на матч 28-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Боруссия» Д: Бюрки, Хакими, Делейни, Дахуд, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Холанд, Брандт, Т. Азар, Пищек.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Киммих, Горецка, Дэвис, Коман, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

Чемпионат Германии, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 27 туров «Бавария», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице. «Боруссия» (57) располагается строчкой ниже.

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020