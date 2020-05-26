Лучший бомбардир «Шальке» из-за травмы выбыл на 3-4 месяца
«Шальке» на официальном сайте сообщил, что полузащитник Суат Сердар не сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона и в начале сезона-2020/2021.
Сердар получил травму в матче 27-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (0:3). Позже 23-летний футболист прошёл медицинское обследование, в результате которого у него был выявлен частичный разрыв связки в левом колене. Ожидается, что восстановление Сердара займёт около трёх-четырёх месяцев.
В нынешнем сезоне Сердар принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги и забил семь голов. Чемпионат Германии, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
- 26 мая 2020
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