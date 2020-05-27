Кан в маске, «черпак» Киммиха и пустота без фанатов. Фото с матча «Боруссия Д» — «Бавария»

26 мая в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в матче 28-го тура дортмундская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча завершилась победой гостей с минимальным счётом — 1:0.
Автором единственного гола встречи стал защитник «Баварии» Йозуа Киммих, отправивший мяч в ворота дортмундской команды на 43-й минуте.
Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (57) — на 2-м месте. Напомним, чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
Лучшие кадры с матча «Боруссия Д» — «Бавария» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Дортмунде.
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