Кан в маске, «черпак» Киммиха и пустота без фанатов. Фото с матча «Боруссия Д» — «Бавария»

26 мая в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в матче 28-го тура дортмундская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча завершилась победой гостей с минимальным счётом — 1:0.



Автором единственного гола встречи стал защитник «Баварии» Йозуа Киммих, отправивший мяч в ворота дортмундской команды на 43-й минуте.



Мюнхенская «Бавария» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (57) — на 2-м месте. Напомним, чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.



Лучшие кадры с матча «Боруссия Д» — «Бавария» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Дортмунде.