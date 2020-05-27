Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис в матче с «Боруссией» развил скорость 35,3 км/ч

19-летний канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис отметился необычным достижением в игре 28-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (1:0).
На 33-й минуте встречи футболист возвращался на свою половину поля, чтобы отобрать мяч у норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и развил скорость 35,3 км/ч или же 21,9 миль/час, сообщается в «Твиттере» Goal.
В 2019 году одним из самых быстрых футболистов планеты стал игрок «Фламенго» Бруно Энрике, развивший скорость 38 км/ч в игре 1/4 финала Кубка Либертадорес с «Интернасьоналем» (2:0). Он превзошёл рекорд Гарета Бэйла («Реал»), который разгонялся до 36,9 км/ч.
Однако по иным сведениям, самым быстрым футболистом на планете остаётся Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»). Француз достигал показателей от 38 км/ч до 39 км/ч.
Альфонсо Дэвис перешёл в «Баварию» в январе 2019 года из «Ванкувера». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне 19-летний канадец принял участие в 24 матчах чемпионата Германии (20 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал пять результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с немецким клубом действителен до 30 июня 2025 года.
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