Вадим Евсеев: «Манчестер Сити»? «Ред Булл Зальцбург»? «Уфа»!

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» отреагировал на информацию о возможной продаже клуба.



«Манчестер Сити»? «Ред Булл Зальцбург»? «Уфа»!» — написал Евсеев.

Ранее сообщалось, что на приобретение российского клуба претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». Первым принадлежат сразу несколько клубов по всему миру, самые известные из которых – «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург». Под контролем вторых находятся уже девять клубов.



«Уфа» была основана в 2009 году, а с сезона-2014/2015 выступает в Российской Премьер-Лиге. После 22 туров нынешнего розыгрыша первенства команда занимает девятое место в турнирной таблице. От зоны вылета подопечных Евсеева отделяют 5 очков, от зоны еврокубков – 9.