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«ПСЖ» близок к приобретению Мауро Икарди

«ПСЖ» близок к приобретению Мауро Икарди
Футбол / Италия 0

«Пари Сен-Жермен» значительно продвинулся в переговорах с миланским «Интером» о полноценном трансфере нападающего Мауро Икарди, который выступает за парижан на правах аренды с сентября 2019 года, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

«ПСЖ» предложил «Интеру» € 55 млн плюс бонусы. Чёрное-синие готовы отказаться от дополнительных выплат, но хотят получить за своего футболиста € 60 млн. Действующие чемпионы французской Лиги 1 уже подготовили для Икарди четырёхлетний контракт с зарплатой € 10 млн в год. Стороны намерены согласовать все условия до 31 мая.

Соглашение Мауро с «Интером» рассчитано до 30 июня 2022 года. Минувшим летом главный тренер миланской команды Антонио Конте дал понять форварду, что не рассчитывает на него.

В сезоне-2019/2020 Икарди забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах.

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