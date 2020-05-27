ЦСКА интересуется хавбеком сборной России U20

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рязани» и сборной России U20 Михаил Сентюрин входит в сферу интересов ЦСКА. В московском клубе следят за молодым игроком. Прошлым летом им интересовалась «Уфа» и «Бенфика-Б». В декабре 2018 года Сентюрин был на просмотре в «Црвене Звезде». В июне футболист станет свободным агентом.

«Я не в курсе интереса ко мне со стороны клубов РПЛ. Сам я понимаю что сейчас навряд ли готов заиграть в клубе высшей лиги. Но этим вопросом занимаются люди, которым я доверяю. Я же хочу лишь одного — играть. Считаю, что логичным шагом с моей стороны был бы переход в клуб ФНЛ, где я смогу получать регулярную практику. В любом случае, мне приятно слышать, что мной интересуются крупные клубы, но я стараюсь на этом не зацикливаться», — сказал Сентюрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Михаил принял участие в 6 матчах ПФЛ.