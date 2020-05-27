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Леонид Федун: убытки от доигровки чемпионата России без зрителей — 1,5 млрд минимум

Леонид Федун: убытки от доигровки чемпионата России без зрителей — 1,5 млрд минимум
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил за возвращения болельщиков на трибунах в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учётом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо. Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум», — приводит слова Федуна Sport24.

Ранее за возвращение болельщиков на трибуны в чемпионате России выступил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится первенство 21 июня.

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