Тульский «Арсенал» поддержал предложение проводить матчи РПЛ со зрителями

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что клуб поддерживает предложение проводить матчи чемпионата со зрителями на трибунах.
«Тут даже не о чем говорить. Как только появится возможность, болельщиков нужно возвращать на трибуны. Потому что футбол со зрителями и без них — это две разные игры. Думаю, с этим никто не будет спорить. Футбол и существует для болельщиков. Они создают непередаваемую атмосферу, делятся с игроками своими эмоциями, мотивируют футболистов. А для Тулы это особенно актуальный вопрос, так как у нас каждая домашняя игра превращается в праздник. И нам поддержка трибун крайне необходима. Поэтому мы, конечно, поддерживаем скорейшее возвращение болельщиков. Разумеется, с соблюдением всех медицинских требований и норм, потому что здоровье людей — это самое главное», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 27 мая 2020
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