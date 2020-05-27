«Унион» — «Майнц»: прямой эфир матча начнётся в 21:30
Сегодня, 27 мая, на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине состоится матч 28-го тура чемпионата Германии «Унион» — «Майнц». Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Унион» — «Майнц» на «Чемпионате»
Чемпионат Германии, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 27 туров «Унион», набрав 30 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице. «Майнц» (27) — на 15-м месте.
«Унион» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч 28-го тура Бундеслиги
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