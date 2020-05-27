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«Ровно 20 лет назад». Станислав Черчесов вспомнил о первом чемпионстве с «Тиролем»

«Ровно 20 лет назад». Станислав Черчесов вспомнил о первом чемпионстве с «Тиролем»
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России бывший голкипер «Тироля» Станислав Черчесов вспомнил о победе в чемпионате Австрии.

«Ровно 20 лет назад был завоёван первый чемпионский трофей с ФК „Тироль“ Инсбрук», — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме». Экс-голкипер опубликовал два фото с чемпионским трофеем.

Зимой 1996 года Черчесов был куплен австрийским «Тиролем». За шесть лет, проведённых в Австрии, Черчесов стал легендой клуба, обзавёлся домом и стал почётным жителем Инсбрука. Первое чемпионство в истории «Тироль» завоевал в 2000 году.

В 2001-м команда Черчесова победила в регулярном чемпионате, а также в Кубке и Суперкубке Австрии. В августе 2002-го Черчесов в третий раз вернулся в «Спартак» и в конце года завершил карьеру футболиста.

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