Жамалетдинов забил гол за «Лех» в первом матче команды после возобновления сезона

Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступающий на правах аренды за познаньский «Лех», забил гол в матче 1/4 финала Кубка Польши с мелецкой «Сталью» (2:0, второй тайм).

Жамалетдинов забил гол на 34-й минуте первого тайма, удвоив преимущество команды. Это первый гол форварда после возобновления сезона.

С января 2019 года Тимур на правах аренды выступает за «Лех». В нынешнем сезоне форвард забил 3 мяча в 9 матчах за «Лех» во всех турнирах.

Сегодня, 27 мая, отложенными матчами Кубка страны возобновился футбольный сезон в Польше. Матчи чемпионата Польши возобновятся 30 мая. Планируется, что турнир будет завершён после 30 июня. В этот период будут проведены оставшиеся встречи второй части сезона, а также матчи плей-офф турнира. Матчи второго дивизиона Польши возобновятся 6 июня.