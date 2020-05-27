Жамалетдинов забил гол за «Лех» в первом матче команды после возобновления сезона

Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступающий на правах аренды за познаньский «Лех», забил гол в матче 1/4 финала Кубка Польши с мелецкой «Сталью» (2:0, второй тайм).
Жамалетдинов забил гол на 34-й минуте первого тайма, удвоив преимущество команды. Это первый гол форварда после возобновления сезона.
С января 2019 года Тимур на правах аренды выступает за «Лех». В нынешнем сезоне форвард забил 3 мяча в 9 матчах за «Лех» во всех турнирах.
Сегодня, 27 мая, отложенными матчами Кубка страны возобновился футбольный сезон в Польше. Матчи чемпионата Польши возобновятся 30 мая. Планируется, что турнир будет завершён после 30 июня. В этот период будут проведены оставшиеся встречи второй части сезона, а также матчи плей-офф турнира. Матчи второго дивизиона Польши возобновятся 6 июня.
- 27 мая 2020
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