«Мы разочарованы в нём». Президент «Брешии» подтвердил уход Балотелли по окончании сезона

Президент «Брешии» Массимо Челлино подтвердил, что по окончании сезона клуб покинет нападающий Марио Балотелли.

«Он странный парень, он больше не думает о нас, и я принимаю его отъезд как должное. Его контракт автоматически аннулируется в случае нашего вылета в Серию B, поэтому, по всей вероятности, он станет свободным агентом в следующем сезоне, учитывая наше положение. Мы действительно верили, что он мог бы дать нам важный вклад на поле. Я верил, потому что он мне нравится, думал, что он может создать что-то новое для себя в «Брешии». Мы разочарованы в нём», — приводит слова Челлино Football Italia.

Балотелли перешёл в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов. Команда после 26 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, отставая от спасительной 17-й строчки на 9 очков.

В ходе своей карьеры Марио также выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу» и «Марсель».