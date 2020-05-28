Игрок «Боруссии» Дортмунд Ашраф Хакими назван самым быстрым игроком Бундеслиги

21-летний защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими возглавил список самых быстрых игроков чемпионата Германии, сообщает Goal.
Хакими впервые ворвался в десятку самых быстрых игроков по итогам захватывающего матча с «РБ Лейпциг» (3:3) в 16-м туре чемпионата Германии, развив максимальную скорость 36,20 км/ч. Уже в 20-м туре, в матче с «Унион Берлин» (5:0) на «Сигнал Идуна Парк», Ашраф довёл свой рекорд до 36,49 км/ч.
Топ-10 самых быстрых игроков Бундеслиги с начала ведения статистики в 2011 году:
1) Ашраф Хакими (36,49 км/ч)
2) Рабби Матондо (35,97 км/ч)
3) Кингсли Эхизибу (35,85 км/ч)
4) Кингсли Коман (35,66 км /ч)
5) Джерри Сен-Жюст (35,60 км/ч)
6) Фабиан Джонсон (35,50 км/ч)
7) Пьер-Эмерик Обамеянг (35,44 км /ч)
8) Шеральдо Беккер (35,43 км/ч)
9) Лукас Клюнтер (35,40 км/ч)
10) Артём Руднев (35,39 км/ч)
= 10) Ян Розенталь (35,39 км/ч)
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