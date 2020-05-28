«Виссел Кобе», в котором выступает Андрес Иньеста, установил рекорд по полученной прибыли

Японский клуб «Виссел Кобе», в котором выступает легендарный экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, опубликовал финансовый отчёт за прошедший год, информирует Marca.

Клуб зафиксировал операционную прибыль в размере € 96 млн в 2019 финансовом году, что является рекордным показателем чемпионата Японии. Предыдущий рекорд в размере € 81 млн был установлен в 2018 году. Выручка от спонсорства «Виссел Кобе» увеличилась на € 10 млн, в то же время значительно возросли продажи билетов и другой продукции клуба.

С другой стороны, бывший клуб Фернандо Торреса «Саган Тосу» зафиксировал дефицит в размере € 18 млн прошедший год.

Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» летом 2018 года из «Барселоны» на правах свободного агента. За японский клуб полузащитник провёл 44 матч. На счету Андреса 10 забитых мячей и 13 результативных передач. Контракт футболиста с «Виссел Кобе» рассчитан до конца 2021 года.