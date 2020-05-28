Вадим Евсеев: ребята лежат и улыбаются. Подумал, что мне, а потом понял — от счастья

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» рассказал, как проходит сбор команды в преддверии возобновления чемпионата России.



«Иду мимо массажной. Дверь открыта (у нас секретов друг от друга нет). Лежат. Улыбаются.

Сначала подумал, что мне. Потом понял, что улыбаются от счастья. Потому что завтра у ребят выходной. Заслужили, что тут говорить.



Сегодня завершили первый цикл этого сбора. Молодцы, отработали его на славу. Хотя беговая работа – не самая приятная часть подготовки. Да и погода радует людей, но не футболистов. Тут уже под «+30». В жару нагрузку переносить тяжелее. После второй тренировки сделали баню. Совместив её с холодным бассейном. Сейчас восстановительные процедуры. Это не только массаж, хотя наш медицинский штаб ежедневно после ужина работает в авральном режиме. Три массажиста. Доктор. Реабилитолог. Идёт работа, чтобы быстрее привести игроков в норму, чтобы они легче переносили нагрузку. Привезли с собой много аппаратов, которые помогают расслабить мышцы, восстановить их. Восстановление всегда идёт комплексно: физио, витамины, напитки. Комплексно, современно и правильно. В своём медицинском штабе уверен полностью», — написал Евсеев.

Вадим Евсеев переделал популярный мем про Наташу и котов