Экс-глава селекции ЦСКА: ни Бекао, ни Нисимуру не видели вживую. Это была лотерея

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал об обстоятельствах прихода в клуб защитника Родриго Бекао и нападающего Такумы Нисимуры.
«По кому из новичков лета-2018 было больше всего сомнений? Нисимура и Бекао. Ни того, ни другого вживую мы не видели – только по видео. В какой-то степени это была лотерея. Но когда ситуация поджимает, нужно уметь рисковать, нужно брать на себя ответственность. При этом всё тщательно взвешивать. Родриго взяли в аренду, Нисимура обошёлся дешевле всех в то трансферное окно», — приводятся слова Дюкова на сайте телеканала «Матч».
Бекао перешёл в ЦСКА на правах аренды из «Байи», а по истечении договора в 2019 году не стал подписывать полноценный контракт и ушёл в «Удинезе». Нисимура перебрался в стан «армейцев» из «Вегалта Сэндай», однако не сумел закрепиться в основе и в настоящее время находится в аренде в родном клубе.
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