«ПСЖ» и «Бавария» поборются с «Ювентусом» за Жоржиньо. «Челси» не намерен его продавать

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо может покинуть клуб летом, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттере".

По данным источника, в трансфере Жоржиньо лично заинтересован наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри. Сообщается, что игроком также интересовались мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен». «Челси» не намерен продавать игрока, однако «Ювентус» может включить в сделку полузащитника Миралема Пьянича. Переговоры между клубами продолжаются.

Контракт Жоржиньо с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник стал автором семи забитых мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне.