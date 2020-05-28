«ПСЖ» и «Бавария» поборются с «Ювентусом» за Жоржиньо. «Челси» не намерен его продавать
Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо может покинуть клуб летом, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттере".
По данным источника, в трансфере Жоржиньо лично заинтересован наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри. Сообщается, что игроком также интересовались мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен». «Челси» не намерен продавать игрока, однако «Ювентус» может включить в сделку полузащитника Миралема Пьянича. Переговоры между клубами продолжаются.
Контракт Жоржиньо с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник стал автором семи забитых мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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